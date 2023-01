Lontano dal “Vanni Sanna” la squadra sassarese fila come un treno: 17 punti in dodici partite sono media da playoff. Il colpaccio sul terreno pesantissimo dell'Imolese è il secondo consecutivo da quando c'è il tecnico Sottili e consente di portarsi a due risultati di vantaggio sulla zona playout. E oltretutto la Torres ha ora il vantaggio nei confronti diretti sull'Imolese: pareggio all'andata e successo al ritorno.

Il match winner Adama Diakite ha commentato: “Era un altro scontro diretto e sapevamo che la vittoria valeva doppio. Siamo stati bravi a fare una prestazione importante e giocare bene su un campo non facile. Ora prepariamoci a un altro scontro diretto”.

Sabato arriva infatti la Recanatese, che ha 3 punti in meno dei rossoblù ed è stata battuta all'andata per 2-0. E' l'occasione per ritornare a quel successo casalingo che manca dal 5 novembre. L'utilizzo nel finale delle punte Ruocco e Scotto è una ulteriore iniezione di fiducia per la Torres, che vuole giocarsi tutte le sue carte per mettersi al sicuro il prima possibile.

