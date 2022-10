Cinque risultati utili consecutivi raccontano di una squadra salda. Una sola vittoria in sette turni non basta però alla Torres per allontanarsi dalla zona playout. I rossoblù di Greco con 7 punti in altrettante giornate restano nel pericoloso confine che porta agli spareggi per la permanenza in Terza Serie.

I pareggi non bastano. Dato significativo: la coppia di testa Fiorenzuola-Reggiana ha perso due gare proprio come la Torres, ma ne ha vinte cinque, per questo è così in alto.

Ecco allora che nel trittico della prossima settimana che vedrà due partite al “Vanni Sanna” (Siena e il derby con l'Olbia) inframmezzate dalla trasferta di Alessandria, la formazione sassarese deve ottenere due successi se vuole allontanarsi dalla zona playout.

La gara contro la Lucchese ha dimostrato ancora una volta che se la fase difensiva non commette errori, le avversarie costruiscono pochino e che l'attacco riesce a creare sempre tre-quattro buone opportunità.

