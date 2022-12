Il terzo nome è quello giusto. Dopo le trattative sfumate con Marco Marchionni e Mario Petrone, la Torres ha trovato l'accordo con Stefano Sottili, 53 anni, un discreto passato da calciatore con qualche presenza in serie A con l'Atalanta e in B col Bologna.

La serie C la conosce benissimo per averla frequentata sia da giocatore (Triestina, Spezia e Martina tra le tappe) sia da allenatore: ha portato il Capri dalla C2 alla C1 (2011) e altrettanto ha fatto con l'Unione Venezia (2013). Meno fortuna in B col Varese, mentre l'anno scorso era alla Juve Stabia sino alla fine dio febbraio quando è stato esonerato con la squadra al 12° posto in serie C.

Oltre all'esperienza, il fatto di avere allenato in piazze importanti (anche Viterbese, Pistoiese e Arezzo) ha convinto la dirigenza rossoblù a sceglierlo come sostituto di Alfonso Greco.

Nei prossimi giorni il nuovo tecnico arriverà a Sassari per la firma del contratto e l’inizio della sua nuova avventura sul rettangolo verde che lo vedrà esordire sul campo del San Donato Tavarnelle l'8 gennaio.

© Riproduzione riservata