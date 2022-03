Addio alle residue speranze di primato. Davanti al pubblico amico (che alla fine è scontento) la squadra sassarese si fa imporre il pareggio per 3-3 da un irriducibile Carbonia. I minerari finiscono sotto di due reti per due volte ma nel secondo tempo recupera e porta via un punto che dà continuità alle prestazioni.

Primo tempo davvero scoppiettante. Al primo affondo dei padroni di casa è croner. Batte da destra Bianchi e trasforma di testa Ruocco.

Al 18' il Carbonia va al tiro dopo un'azione confusa (a terra due giocatori) con Padurariu, ma Salvato si oppone.

Pregevole la rete del 2-0 con Lisai che ruba palla sulla trequarti, scambia al centro con Diakite e una volta in area fa secco Idrissi.

Il Carbonia dimezza il distacco al 37' con Porru, lasciato solo in area, ma nell'ultma azione prima del riposo punizione di Bianchi dal vertice sinistro dell'area e di testa Diakite sfiora quel tanto che basta per il 3-1.

Nella ripresa il Carbonia dimostra di crederci e al 54' Murgia riceve da fallo laterale, si gira e accorcia di nuovo: 3-2.

Lisai ci prova due volte a chiudere il match: al 66' tiro al volo che coglie l'esterno rete e al 75' bordata che chiama alla prodezza il portiere ospite.

La Torres non è cinica, il Carbonia è più pratico e all'81' su palla persa da Diakite, traversone di Aloia da destra e il neo entrato Gjuci tira, Salvato ribatte ma la palla resta vicino all'attaccante che sigla il pareggio.

Vince il Lanusei. Nell'altro derby di giornata vittoria del Lanusei su un Latte Dolce sempre più ultimo. La rete che decide il match la realizza al 53' il difensore Lazazzera.

Successo pesantissimo che consente al Lanusei di portarsi a +5 dalla zona retrocessione.

