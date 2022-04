Una bella dose di entusiasmo per un finale di stagione che può riservare ancora belle sorprese alla Torres. La vittoria su Scandicci per 4-3 dopo i calci di rigore ha portato la squadra sassarese in semifinale della Coppa Italia dilettanti. Il 1° maggio i rossoblù di Alfonso Greco conosceranno l'avversaria (la vincente tra Cerignola e Cittanova) mentre l'altra semifinale è già stabilita, tra Virtus Ciserano Bergamo e Follonica Gavorrano.

Vent'anni fa la Torres vinse la finale della Coppa Italia Interregionale battendo 2-1 il Sora con doppietta di Giovannino Oggiano.

La Torres si concentra ora sulla gara di domenica al “Vanni Sanna” contro l'Afragolese, scontro diretto per i playoff, dato che la squadra campana è attualmente quinta con 10 punti di ritardo dai rossoblù ma anche due gare da recuperare che possono farla puntare almeno al terzo posto.

All'andata successo della Torres per 2-0 con reti di Diakite e Scotto, quest'ultimo assente in Coppa Italia.

Di sicuro la squadra sassarese è chiamata ad una prova di maggiore spessore rispetto a quella di Coppa Italia contro Scandicci, dove la costruzione del gioco d'attacco ha lasciato a desiderare. Poca rapidità e scarsa verticalità.

© Riproduzione riservata