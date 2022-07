Per l'ufficialità dell'ammissione in Serie C società e tifosi sassaresi dovranno attendere il 28 luglio, quando si riunirà il Consiglio Federale. Sul ripescaggio non sembrano comunque esserci dubbi. Certo, aspettare una settimana significa dover rimandare ancora l'ingaggio dei giocatori designati per rinforzare l'organico in vista del salto di categoria.

La Torres non sta comunque ferma e piazza altri due colpi. Il primo è la conferma di Giancarlo Lisai, trequartista-ala classe 1989, che la terza serie l'ha già disputata con Lecco (10 gare prima dell'interruzione nel 2020 per pandemia), Arzachena (28 partite e 4 reti nella stagione 2017/18) e con la stessa formazione rossoblù nel 2014 e 2015.

Volto nuovo è invece quello del thiesino Massimiliano Manca, classe 2002, attaccante cresciuto calcisticamente nel vivaio della Torres e poi passato alle giovanili del Cagliari dove ha giocato nella Primavera prima di passare qualche mese fa all'Olbia.

© Riproduzione riservata