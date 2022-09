Mezzo attacco è out, ma la Torres gioca domani pomeriggio a Chiavari (ore 14.30) con la spinta delle migliaia di tifosi intervenuti alla presentazione e con l'entusiasmo di chi ritrova la Serie C dopo otto anni. Certo, come debutto è già tosto: la Virtus Entella è arrivata quarta l'anno scorso e ha rinforzato l'organico per ritornare in quella Serie B praticata appena due stagioni fa.

Nella formazione allenata da Gennaro Volpe attacco rivoluzionato, è rimasto solo l'albanese Merkaj, 12 reti l'anno scorso. A centrocampo un ex del Cagliari, Daniele Dessena.

Il tecnico Alfonso Greco ribatte: “Affrontiamo una delle favorite, ma abbiamo lavorato bene in questo mese e mezzo e siamo pronti a dare tutto per la maglia e fare la nostra partita”.

Nel 4-3-3 utilizzato in tutto il pre-campionato le scelte per l'attacco sono praticamente obbligate vista l'assenza di ben quattro giocatori: Scotto, Luppi, Sanat e Sorgente. Nel tridente certi Diakite e Ruocco, mentre come ala Lisai sembra favorito su Campagna.

Probabile formazione: Salvato in porta, difesa a quattro con Lombardo, Antonelli, Dametto e Liviero, centrocampo con Suciu, Masala e Tesio, in attacco Lisai, Diakite e Ruocco.

