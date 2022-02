La fuga definitiva non c'è stata per merito del Cynthialbalonga che nel recupero di mercoledì ha battuto il Giugliano 1-0. La capolista non ha quindi incrementato i 7 punti di vantaggio sulla Torres che però domenica riceve al “Vanni Sanna” proprio il Cynthialbalonga, con inizio alle 14.30.

La squadra sassarese è ormai condannata a vincere sempre dopo il rallentamento delle ultime gare con la sconfitta di Giugliano e il pareggio a Cassino. E allo stesso tempo deve sperare in qualche altro passo falso della capolista, che ha l'insidiosa trasferta di Arzachena, formazione lanciata nei playoff.

Se il centrocampo saluta il recupero di Masala e Kujabi, la difesa deve fare i conti con le assenze di Rossi e Gurini, peraltro due fuoriquota, e le condizioni precarie di Antonelli e Dametto che restano in dubbio, così come l'attaccante Diakite, che domenica scorsa è entrato solo dopo un'ora di gioco perché non al meglio.

All'andata i rossoblù si sono imposti 2-1 con reti di Scotto e Dametto.

