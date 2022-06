La stagione 2022/23 parte con la conferma dell'allenatore. Il laziale Alfonso Greco, classe 1969, guiderà la Torres anche nel prossimo campionato. A prescindere dalla categoria, anche se la serie C è sempre più vicina, viste le difficoltà di qualche club retrocesso dalla Lega Pro (che ha priorità sulle società di Serie D) e la indubbia superiorità sassarese in termini di stadio, seguito e solidità economica rispetto alle altre squadre in lizza per il ripescaggio.

Continuità. La società guidata dal presidente Stefano Udassi ha scelto non solo in base ai risultati, che parlano del playoff vinto, della raggiunta finale di Coppa Italia e del terzo posto in campionato, ma solo per differenza negli scontri diretti con la vice capolista Team Nuova Florida. A far pendere la bilancia sul piatto della conferma è stata l'idea di “dare continuità al progetto tecnico” e probabilmente anche l'abilità nella gestione del gruppo, che ha saputo superare qualche amarezza e anche un infortunio condizionante come quello del bomber Scotto.

In attesa del responso sul ripescaggio in Lega Pro, la Torres si muove su un doppio binario: confermare la base della squadra e ingaggiare i rinforzi che le consentano di fare un salto di qualità ulteriore.

