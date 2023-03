Un discorso alla squadra negli spogliatoi e poi l'allenamento. A buon ritmo e con intensità ma anche serenità. La prima giornata del rientrante tecnico Alfonso Greco ha ripreso un discorso che era stato interrotto a fine dicembre.

La Torres prepara la gara casalinga di domenica contro l'Ancona, prima delle ultime cinque sfide che devono tenere i rossoblù fuori dalla zona playout.

Probabile che il tecnico Greco rispolveri il 4-4-2 che gli aveva consentito di ottenere diversi risultati utili di fila. Il quartetto difensivo verrà confermato, con Pinna al posto di Dametto che non è ancora a posto con la caviglia dolorante. La buona notizia è che ha ripreso ad allenarsi e bene il terzino Heinz, che oltretutto oggi ha compiuto 20 anni. Una carta in più da giocare sulla fascia destra.

A centrocampo la coppia Urso-Lora è la più probabile con Liviero a sinistra. Nell'allenamento di questo pomeriggio sulla corsia destra è andato Saporiti che ha discreta corsa e tecnica, mentre in attacco per il momento la coppia è obbligata: Scappini e Omoregbe sono i due che stanno meglio. Diakite e Ruocco sono ancora in dubbio, se ne saprà di più venerdì, mentre Scotto è costretto ad allenarsi a singhiozzo per evitare di bloccarsi nuovamente.

Tra i dorici in forse Melchiorri, uscito in barella nell’ultimo match per la sublussazione del gomito destro.

