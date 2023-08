L'ultimo colpo per il reparto arretrato rossoblù è Giuseppe Verduci, terzino sinistro classe 2002, 183 cm di altezza. Il giocatore calabrese è cresciuto nel settore giovanile della Juventus e, nonostante la giovane età, ha già in curriculum 26 presenze in Lega Pro. Giuseppe Verduci ha assaggiato la serie C con la Juventus Next Gen accumulando 14 presenze e un gol in tre stagioni, nel mezzo, campionato 2021/22, è stato girato in prestito al Groseto dove ha disputato 6 partite.

Nella stagione passata Verduci è stato acquisito a titolo definitivo dal Siena e ha disputato 13 gare nel girone B, lo stesso della Torres.

Il mercato sassarese è praticamente chiuso, salvo l'arrivo di un altro fuori quota.

