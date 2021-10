La Torres gioca contro il Monterotondo in un "Vanni Sanna" con almeno duemila spettatori.

Subito Torres avanti e conquista due angoli. Sul secondo Dametto in area a destra quasi sul fondo colpisce bene ma il portiere respinge.

Al 5' fallo su Turket che l'arbitro non fischia e nasce l'azione sulla destra che porta al gol gli ospiti grazie al tocco in area di Baldassi. I rossoblù reagiscono immediatamente con Diakite a centro area servito da Pinna, ruba il tempo al difensore e mette nell'angolisno sinistro. Un minuto dopo lancio per Diakite che serve Kujabi: tiro potente respinto dal portiere. Al 13' Samuele Pinna ci prova dal limite: diagonale largo. Al 16' cross da sinistra e ancora Diakite di testa per il 2-1.

Al 28' Lisai da sinistra la mette sulla testa di Scotto, ma l'incornata finisce sul palo interno sinistro. Al 45' lancio per Scotto che viene strattonato vistosamente per la maglia ma riesce a girarsi e tirare. Respinge il portiere.

