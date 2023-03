Non sarà una società blasonata come altre, ma la partita di domenica contro il Pontedera rappresenta un nodo cruciale nella stagione della Torres, che si lecca ancora le ferite dopo la sconfitta del derby di Olbia e dopo gli infortuni. Ecco perché la società spera in un grande afflusso di pubblico al “Vanni Sanna” che dopo il boom iniziale con punte oltre i 4.000 spettatori si è praticamente dimezzato.

Il vantaggio sugli spareggi salvezza è di sole tre lunghezze e i rossoblù di Sottili sono chiamati a tornare alla vittoria che hanno gustato appena tre volte, contro Siena, Aquila Montevarchi e Alessandria due settimane fa.

Gli esami fatti in settimana sembrano aver ridotto l'entità dell'infortunio della punta Diakite, ma in ogni caso salterà sia questa sia la prossima partita, quindi l'unica speranza è recuperare almeno Scappini per non avere una sola punta, il giovane Omoregbe.

Il Pontedera dal canto suo è in un momento di flessione: tre sconfitte di fila. e se contro la Carrarese lo stop era preventivabile, il grave è che hanno fatto risultato pieno due concorrenti della Torres, vale a dire Recanatese e San Donato Tavarnelle.

