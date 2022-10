Imbattuta e con una difesa che non prende gol da sei giornate. Sulla carta Siena è favorita, ma domenica la Torres gioca al “Vanni Sanna” e vuole cancellare lo zero alla voce vittorie in casa. La squadra sassarese conta sulla spinta del quarto pubblico per affluenza del girone. I tifosi si augurano di vedere una squadra rapida, pungente e soprattutto vincente.

Finora i rossoblù hanno raccolto appena due punti in tre partite tra le mura amiche. Dopo la sconfitta all'esordio contro il San Donato Tavarnelle che si sta rivelando formazione modesta, sono arrivati i pareggi contro Imolese e Vis Pesaro

Invece il Siena in trasferta ha ottenuto 8 punti: pareggio ad Ancona e Olbia, colpaccio contro Imolese (4-0) e Pontedera (2-0).

Per quanto riguarda la formazione i dubbi maggiori sembrano a centrocampo, dove sono almeno in sei per quattro maglie: Lora, Masala, Gianola, Sanat, Liviero e Campagna. Più basse le quotazioni di Samuele Pinna, almeno per l’undici di partenza.

