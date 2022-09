Ora spetta solo all'attaccante Marco Sau accettare il passaggio alla Torres. Sembra infatti che la società sassarese abbia fatto un ulteriore sforzo economico per andare incontro alla cifra richiesta dall'agente e quindi la decisione è nelle mani dell'ex bomber di Benevento e Cagliari.

Attualmente svincolato, il 34enne di Tonara si allena per conto suo. L'ultima volta che ha giocato in C1 era il campionato 2010/11 con il Foggia: 20 rei in 30 partite. Da lì ha spiccato il volo per la serie B e anche per la A, grazie al Cagliari dove ha giocato per ben sette stagioni.

Sau in serie C è un lusso, ma evidentemente la nuova dirigenza rossoblù è ambiziosa e non vuole limitarsi alla semplice salvezza nel suo primo campionato di Terza Serie.

Intanto la squadra prepara il match casalingo contro l'Imolese: domenica alle 14.30. Chissà se l'attaccante Davide Luppi riuscirà ad andare in panchina. Potrebbe essere la novità più gustosa in una squadra che finora ha avuto gol solo da Ruocco.

