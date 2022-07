Dopo dieci conferme, ecco il primo volto nuovo in casa sassarese: ha firmato l’attaccante centrale Simone Sorgente, classe 1999, l'anno scorso nello stesso girone dei rossoblù dove tra Cassino e Afragolese ha firmato 10 reti in 28 partite.

Il giocatore salernitano è cresciuto nelle giovanili del Benevento, poi è passato all'Under 19 del Foggia e ha giocato in serie D come fuori quota con Agnonese e Foggia. Centravanti rapido di stazza discreta (180cm) e glaciale in area, sicuramente in evoluzione, porta a quattro gli elementi del reparto viste le conferme di Scotto, Diakite e Ruocco.

In attesa della sentenza del Coni sul ricorso del Campobasso, si registrano alcune partenze dalla squadra molisana, come l'attaccante Michele Emmausso, 6 reti in 27 partite (15 da titolare) andato al Potenza, squadra della Lega Pro, e il centrocampista Francesco Bontà, titolare in 29 gare. Segnali che contraddicono l'ottimismo del Campobasso sull'esito del ricorso. E che la cifra del debito Iva sia bassa non è una scusante, semmai un'aggravante visto che gli avvisi arrivati per pagare l'Iva di due stagioni (una in serie D e una in Lega Pro) erano di appena 12 mila euro l'uno e sono stati ignorati entrambi. E poi si è scelto di chiedere una rateizzazione all'Agenzia delle Entrate anziché pagare in un'unica soluzione il debito di 90 mila euro poi sceso a 72 per il versamento di una rata da 18 mila euro.

