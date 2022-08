Altre amichevoli per la squadra sassarese, che si prepara al ritorno in serie C. Dopo la partita contro il Latte Dolce di mercoledì a Sassari (finita 1-1) la Torres prenderà parte sabato sul campo in erba di Borutta al “Triangolare Sorres”. La formazione di Greco sfiderà Thiesi e Macomerese. I rossoblù pernotteranno anche nella Basilica di San Pietro di Sorres, dove peraltro una ventina d'anni fa svolsero pure un ritiro a campionato in corso.

Si inizia alle 17 con la sfida tra le due formazioni del girone Nord di Promozione: la Macomerese, appena affidata al tecnico Pierluigi Scotto, all'inizio della stagione passata in Serie D col Latte Dolce, contro il Thiesi, altra formazione che ha cambiato allenatore e ha chiamato Lorenzo Undeddu.

Alle 18 la Torres giocherà contro la perdente della prima sfida e alle 19 contro la vincente.

Ogni gara si disputerà sulla distanza di un solo tempo di 45 minuti.

