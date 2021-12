In attesa dell’ultima di andata, la Tharros si gode il primato nel girone B del campionato di Promozione regionale. Il vantaggio è di un solo punto sulla coppia Macomerese-Arborea (che domenica si scontreranno) e di 3 sul Tortolì.

La Vetta. È un primato confermato anche dai numeri. L’undici allenato da Antonio Madau è la squadra che ha il miglior attacco (29 gol fatti), la miglior difesa (8 reti subite) e il minor numero di partite perse, solo una, contro l’Arborea. Proprio il derby e il pareggio casalingo contro il Tonara sembrano essere state lo spartiacque. Dopo sono arrivate 3 vittorie di fila. “La partita di Arborea – conferma Madau – è stata particolare. Quando inizi il campionato con la pressione della squadra costruita per andare in Eccellenza, serve anche la sconfitta per crescere. Ora siamo primi, cerchiamo di tenercelo stretto. Di sicuro dopo le partite di Arborea e contro il Tonara abbiamo dimostrato di avere personalità”.

Equilibrio. È la parola d’ordine ripetuta spesso dal tecnico cagliaritano. “Non siamo ancora al massimo – commenta Madau – e dobbiamo cercare la continuità di risultati nel lungo periodo. Siamo miglior attacco e miglior difesa, ma dobbiamo trovare un equilibrio migliore. Stiamo segnando tanto ma anche subendo un po’ troppo. Una volta trovato possiamo giocarci il campionato. Siamo vicini a raggiungerlo”.

La concorrenza. Alle spalle le contendenti per la vittoria finale sono agguerrite e hanno dimostrato di essere all’altezza. “Arborea, Macomerese e Tortolì – prosegue Madau – che sono vicine a noi sono quelle che hanno dimostrato con i risultati e le prestazioni di meritare di essere lì”. I prossimi impegni saranno molto importanti. “Le prossime 5-6 partite – conferma il tecnico biancorosso – sono fondamentali. In genere nel girone di ritorno si disputa un campionato diverso e noi dobbiamo farci trovare pronti. Dobbiamo continuare a lavorare soprattutto a livello mentale”.

Prossimo impegno. Sabato a Oristano arriverà il Sadali, che nel turno scorso ha superato il Tortolì (2-1). “Vincendo domenica scorsa – conclude Madau – il Sadali mi ha dato una “mano” nel preparare la gara. Il campionato ha dimostrato che non possiamo prendere sottogamba nessuno. Bisogna arrivare nel miglior modo possibile a livello mentale”.

