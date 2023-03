Nel posticipo della seconda giornata di Eccellenza femminile (giocato ieri), la Tharros sbanca Cagliari con un netto 5-0. Le oristanesi, aprono le marcature in avvio di gara con capitan Casula, poi sempre nel primo tempo arrivano le reti di Mattana e Scalas. Nella ripresa ancora Mattana e poi nel finale la Scalas, firmano la loro doppietta per la definitiva cinquina.

Exploit Tharros

Dopo due giornate sono tre le squadre in testa, sebbene la classifica sia ancora provvisoria: guidano Tharros, Cagliari e Caprera con tre punti, ancora a zero invece Tharros e Maracalagonis. Nel prossimo weekend il Caprera (che ha riposato nel secondo turno) farà visita alla Tharros, mentre nel big match della terza giornata si sfidano Torres e Cagliari. Nel terzo turno riposa invece il Maracalagonis, che mercoledì prossimo recupera la gara in trasferta con la Torres. «Cercheremo di fare bene, dopo un debutto difficile». Traspare fiducia dalle parole di Maura Picciau, 20enne attaccante e capitano del Maracalagonis che mette da parte la pesante sconfitta incassata col Cagliari e guarda avanti. «La nostra squadra è nata quest’anno, siamo un gruppo molto giovane che vuole crescere e migliorare. Daremo sempre il massimo per fare bene, come stiamo facendo negli allenamenti per prepararci al meglio per il prossimo impegno. Siamo qui anche per fare esperienza ed è sempre bello potersi confrontare con squadre di valore». La punta marese non si accontenta: «Gioco a calcio da otto anni e vorrei riuscire un giorno a diventare una professionista».

Torres sconfitta in B

In serie B invece si è giocato il diciannovesimo turno. Trasferta negativa per la Torres, che incassa quattro reti dal Genoa nello scontro diretto per la salvezza. Le sassaresi cominciano bene andando in vantaggio con Adam dopo un quarto d’ora, ma subiscono il pari di Costi, dopo un paio di minuti. Un’autorete di Crespi e il gol di Bargi chiudono il primo tempo sul 3-1, poi ancora la Bargi nel finale arrotonda un risultato troppo pesante per le ragazze di Mauro Ardizzone che nel prossimo turno si giocheranno un pezzo di salvezza in casa contro il Tavagnacco, terzultimo in classifica. In serie C invece il girone A, che vede impegnato il Su Planu, ultimo in classifica con un punto, si è fermato per la sosta. Domenica i cagliaritani ospiteranno la Lucchese per la ventesima giornata.

