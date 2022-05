Sono 112,7 i km della “CalaGonone (Dorgali)-Olbia”, terza tappa del Giro Donne 2022, che partirà il prossimo 30 giugno da Cagliari.

La terza tappa. Il terzo atto della competizione a tappe, la più prestigiosa nel panorama del ciclismo femminile, è in programma il 2 luglio e prenderà il via ufficialmente da Dorgali, dopo una decina di km di antipasto in salita da Cala Gonone, per arrivare a Olbia dopo aver attraversato il territorio toccando centri come Orosei, Siniscola, Budoni e San Teodoro.

La presentazione. Il terzo atto della 33esima edizione del giro d’Italia al femminile è stato presentato oggi al Museo Archeologico di Olbia da Roberto Ruini in persona. “All’evento parteciperanno le miglior atlete al mondo, 166 totali appartenenti a 24 squadre che hanno accettato con entusiasmo il percorso in Sardegna”, ha spiegato il patron e direttore generale del Giro Donne. Con lui, a illustrare la manifestazione, i rappresentanti dei comuni interessati: gli assessori allo Sport e al Turismo di Olbia Elena Casu e Marco Balata, il vice sindaco di Dorgali Antonietta Fancello e l’assessore allo Sport della stessa amministrazione Bernardino Carotti. Presente con le leve più giovani anche la Società Ciclistica Terranova Olbia, che ha supportato logisticamente l’organizzazione.

© Riproduzione riservata