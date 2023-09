Come nel 2022, è stata la tedesca Katharina Hobgarski, quarta testa di serie del torneo, a vincere l’Itf femminile sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, il primo dei sei tornei Itf Combined internazionali organizzati da Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Hobgarski ha sconfitto in finale (7-5, 6-3) la siciliana Federica Bilardo, arrivata a un passo dal successo dopo essere partita dalle qualificazioni.

Nel frattempo, ieri a Pula, sugli stessi campi in terra battuta, è iniziato anche il secondo torneo Itf. Nelle qualificazioni maschili, hanno già passato il turno Gabriele Pennaforti, che ha sconfitto 6-4, 6-0 Giuseppe La Vela, Daniel Bagnolini, che ha superato 7-6, 6-4 lo svizzero Nicolas Parizzi, Davide Galoppini, che ha eliminato con un 6-3, 5-7, 10-8 Filippo Speziali e, infine, Giannicola Misasi, arrivato alla fase successiva dopo il ritiro di Niccolò Catini, che era sotto 6-1, 3-0.

Sconfitte, invece, per Luciano Carraro (doppio 6-3 dal belga Gilles Arnaud Bailly) e Pietro Marino (7-5, 7-6 contro l'olandese Dax Donders).

Nel primo turno del tabellone principale si sono giocati tre derby italiani, che hanno visto il successo di Fabrizio Andaloro (6-3, 4-6, 6-4 su Marcello Serafini), Tommaso Compagnucci (6-3, 6-1 sulla wild card Benito Massacri) e della wild card Mariano Tammaro, che ha eliminato 6-3, 5-7, 6-2, a sorpresa, la testa di serie numero 8 Fausto Tabacco.

Nel primo turno femminile, invece, vittorie diDenise Valente (doppio 6-4 alla svizzera Sandy Marti), Martina Spigarelli (1-6, 6-2, 10-3 su Federica Urgesi), Irene Lavino (6-4, 7-5 su Federica Di Sarra) e Tatiana Pieri (7-5, 6-1 su Camilla Gennaro).

Eliminate le due portacolori del Tc Cagliari, Barbara Dessolis (6-1, 6-2 dall’australiana Tina Nadine Smith) e Alessandra Mazzola (7-5, 6-3 dall'elvetica Karolina Kozakova). Out anche Gaia Parravicini (6-3, 6-2 dalla svizzera Ylena In-Albon), Beatrice Ricci (7-5, 6-2 dalla bulgara Dia Evtimova), Anastasia Abbagnato (3-6, 6-0, 10-5 dalla romena Maria Toma), Caterina Odorizzi (6-3, 6-3 dalla svizzera Sebastiana Scilipoti), Emma Ottavia Ghirardato (6-3, 6-2 dall’estone Maileen Nuudi), Giulia Carbonaro (6-2, 6-3 dalla spagnola Yvonne Cavalle-Reimers).

