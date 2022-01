Torna la Techfind Selargius, rinviato il match del Cus Cagliari. Bisognerà attendere ancora per rivedere in campo nello stesso weekend le due portacolori sarde dell’A2 femminile di basket. In tarda mattinata, il sodalizio universitario ha ricevuto dalla Federazione la notizia del rinvio a data da destinarsi del match contro l’Azimut Wealth Savona, che era previsto per domenica pomeriggio al PalaCus.

Se le universitarie godranno dunque di un turno di riposo “a sorpresa”, le giallonere selargine torneranno in campo per la prima volta nel 2022. La squadra i coach Fioretto, dopo aver dovuto fare i conti con numerose positività, è pronta a tornare in pista e lo farà alle 15.30 di domani tra le mura amiche del PalaVienna, dove riceverà la visita dell’Halley Thunder Matelica, fresca del successo sul Cus Cagliari che le ha permesso di lasciare l’ultimo posto in classifica. Le marchigiane, che hanno in Gonzalez il proprio punto di forza, dopo il match con le cagliaritane hanno salutato l’insidiosa Takrou e recuperato Franciolini. Dal canto suo la Techfind, che riparte dopo aver saltato gli incontri con Nico Basket, Umbertide, Spezzina e il recupero della 4ª di andata contro il Patti, ha ripreso ad allenarsi al completo a inizio settimana ed è pronta per il match valevole per la 2ª di ritorno.

“Non è semplice ripartire dopo tutto questo tempo, qualche ragazza ha avuto strascichi a livello di condizione e per questa ragione abbiamo impostato un lavoro fisico molto graduale per consentire a tutte di recuperare e, solo negli ultimi giorni, ci siamo focalizzati sul basket”, ha spiegato coach Roberto Fioretto. “C’è una gran voglia di uscire da questa situazione. Dopo tanto tempo lontano dai campi è inevitabile un pizzico di disabitudine, ma stiamo lavorando per compensare anche mentalmente. Tutte stanno dando il massimo, spesso anche oltre i loro limiti ed è lo spirito giusto per sopperire anche ai limiti di condizione. Ora pensiamo a Matelica, poi a recuperare il tempo perso e a tornare in forma”.

