La Techfind Selargius ha posizionato l’ultimo tassello mancante in vista del prossimo campionato di A2 femminile di basket che la vedrà debuttare in trasferta, contro il Palagiaccio Firenze, domenica 9 ottobre. Si tratta della guardia slovena Zala Srot, classe 2005 alta 184 centimetri.

La nuova arrivata, che vanta due titoli europei di seconda divisione vinti con la nazionale slovena U16 e U18, sbarca a Selargius dopo aver giocato l’ultima stagione in A1 con la Magnolia Campobasso. “Siamo davvero una buona squadra, ci sono tutti gli elementi per fare una bella stagione. Non ho mai giocato in A2 quindi non conosco le altre squadre ma sono curiosa di capirne il livello. Tra le mie qualità c’è che mi piace molto andare al rimbalzo. Non vedo l’ora di cominciare, auspico per me e le mie compagne un campionato senza infortuni e che annoveri molte vittorie”.

