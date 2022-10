La Techfind San Salvatore non si accontenta e porta a Selargius un'altra pedina preziosa da inserire nello scacchiere di coach Simone Righi. È la pivot argentina con passaporto italiano Sofia Aispurúa, classe 1995 che ha disputato le ultime stagioni in Italia col Matelica, prima conquistando la promozione dalla B, poi in A2. La giocatrice di Chabut, per la stagione 2022/23, aveva scelto la Francia, ma dopo tre giornate in Nf1 con l’Anglet Cote Basque, sono arrivate la firma per la rescissione del contratto e la scelta dei colori gialloneri, che vestirà già nella giornata di oggi.

I commenti - “Sofia è il tassello che ci mancava, darà solidità difensiva, fisicità a rimbalzo e la capacità di marcare le lunghe d’area. In attacco è dinamica, ha tiro da fuori e sa giocare anche spalle a canestro, anche se non è la sua caratteristica principale”, ha sottolineato coach Righi.

“Ci mancava qualcosa sotto canestro e abbiamo deciso di fare uno sforzo per portare a casa una giocatrice interessante e di valore, che seguivamo già da quando militava a Matelica. Chiudiamo il mercato consapevoli di aver offerto al tecnico una formazione competitiva”, ha aggiunto il presidente Marco Murgia.

“Righi è stato il primo allenatore a chiamarmi dopo la separazione dal club francese, poi il presidente e lo sponsor mi hanno parlato di obiettivi ambiziosi. Selargius ha un’ottima tradizione, arriva da due playoff consecutivi e vorrebbe qualificarsi per la Coppa Italia. Per questo, oltre al clima e alla qualità di vita, non ho esitato ad accettare. L’obiettivo è dare il massimo mettendo la mia esperienza a disposizione della squadra. Da buona argentina mi piace fare gruppo, in campo sono altruista, penso prima alla squadra che a me stessa. Mi piace difendere e anche prendermi qualche responsabilità dall’arco”, ha spiegato la nuova arrivata, che ha vestito la casacca delle nazionali argentine under e senior, con cui ha ottenuto anche un 2º e un 7º posto in Fiba Women’s Americup e ha disputato il Pre-Olimpico in vista di Tokyo 2020.

