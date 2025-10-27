La Sirius Nuoro vola in vetta alla C UnicaScavalcato l’Ozieri con la vittoria sulla Ferrini Pisano Arredamenti per 88-71
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Cambio al vertice nella Serie C Unica maschile: la Sirius Nuoro, dopo la vittoria interna sulla Ferrini Pisano Arredamenti (88-71), scavalca in classifica l’Ozieri - fermo per turno di riposo - e si prende la testa della graduatoria. Cade invece il Sant’Orsola, superato al PalaSerradimigni dalla Dinamo Sassari nonostante i 35 punti del solito Luca Sanna. Prosegue l’ottimo momento del Calasetta, alla terza vittoria consecutiva, mentre tornano al successo anche Aurea Sassari e Antonianum Quartu.
Fisionoks Aurea Sassari – Olimpia Cagliari 86-62
Parziali: 18-16; 28-15; 16-20; 24-11.
Aurea Sassari: G. Langiu 2, Desole 19, Sanciu 14, L. Langiu 11, Giua 22, Matta 9, Fumanti 8, Macciocu 1. All.: Basoli.
Olimpia: Cossu 8, Serra 11, Corsi 16, Sanna 10, Pala 1, Terrosu 16. All.: Zucca.
Arbitri: Fortunato (Olbia) e Manca (Sassari)
Camping La Salina Calasetta – Sef Torres 77-73
Parziali: 21-14; 11-22; 20-25; 25-12.
Calasetta: Amadori 5, Romeo 4, Vivi 17, Mpeck 4, Targonskis 23, Werlich 14, Ranucci 10. All.: Frisolone.
Torres: Piras 3, N. Pitirra 3, E. Pitirra 11, Casula 17, Dell’Erba 24, D’Elia 12, Barabino 1. All.: Mura.
Arbitri: Seu (Quartucciu) e Saddi (Quartu Sant’Elena)
Dinamo Sassari – Basket Sant’Orsola 82-78
Parziali: 27-27; 21-12; 16-20; 18-19.
Dinamo: Vargiu 8, Brunu 2, Cubeddu 4, Moscaritolo 3, Meschini 19, Re 21, Panai 5, Cipriano 10, Correddu 7, De Rosas 3. All.: Sassu.
Sant’Orsola: Vargiu 3, Gueye 2, Murru 6, Sanna 35, Camboni 2, Raffo 13, Peruzzi 2, Casu 5, Barabino 10. All.: Ruiu.
Arbitri: Frau (Monserrato) e A. Seu (Quartucciu)
Sirius Pall. Nuoro – Ferrini Pisano Arredamenti 88-71
Parziali: 21-15; 21-21; 23-18; 23-17.
Nuoro: Loddo 2, Canu 19, D. Radakovic 4, V. Radakovic 12, Doglio 26, Galantino 21, Puddu 4. All.: Puddu.
Ferrini: Pedrazzini 13, Saba 4, Piras 9, Pisu 6, Diana 9, M. Sassaro 5, Madau 14, Astara 5, Marras 4. All.: M. Sassaro.
Arbitri: Solinas (Sestu) e Cappelloni (Sassari)
Antonianum Quartu – Scuola Basket Carbonia 81-74
Parziali: 25-17; 21-16; 14-24; 21-17.
Antonianum: Medda 4, R. Mattana 12, Malpede 18, Suriano 3, Jordan 17, Pirisi 8, A. Mattana 12, Tiragallo 6. All.: Atella.
Carbonia: Boi 3, Angius 3, Barreiro 4, Manca 3, Porricino 3, Deliperi 21, Cancedda 3, Cau 13, Sciascia 3, Putignano 18. All.: Matteu.
Arbitri: Solinas (Sestu) e Margaritella (Quartu Sant’Elena)
Classifica: Nuoro 8, Sant'Orsola, Ozieri, Calasetta e Dinamo Academy 6, Antonianum, Olimpia Cagliari, Aurea e Carbonia 4, Ferrini 0.