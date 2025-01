Dopo la terza sosta stagionale, il campionato di Serie C Unica riparte con cinque sfide valide per la prima giornata di ritorno, tutte in programma sabato 1 febbraio. Si inizia alle 17, ad Alghero, con la Klass Coral di coach Logano che cerca punti contro il fanalino di coda Dinamo B. Mezz'ora più tardi (17.30), al PalaSimula di Sassari la Torres riceve il Sant'Orsola in una stracittadina importante nell'economia della zona centrale della classifica.

Due i match in contemporanea alle 18.30: il più interessante, sulla carta, è in programma al PalaConi di Nuoro, dove la Sirius proverà a fare lo sgambetto alla capolista imbattuta Innovyou Sennori. Trasferta insidiosa, invece, per la Ferrini Pisano Arredamenti, di scena in casa di un Cus Sassari affamato di punti per allontanarsi dalla parte bassa della classifica. Il turno si chiude alle 19, al PalaEsperia di Cagliari, con l'Olimpia vice capolista solitaria che vuole continuare a correre contro l'Antonianum.

Classifica: Sennori 20, Olimpia 16, Calasetta, Ferrini, Nuoro 12, Torres 10, Coral 8, Sant'Orsola, Antonianum 6, Cus Sassari 4, Dinamo B 2.

