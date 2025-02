Un ultimo sforzo per blindare la permanenza nella categoria già a febbraio: è questo l'obiettivo della Sardegna Marmi Cagliari, che sabato pomeriggio (palla a due alle 16) riceve Torino al PalaRestivo per il 6° turno di ritorno della Serie A2 Femminile di basket.

Reduci dal blitz di Giussano, che ha permesso di rinsaldare la sesta piazza in classifica con 20 punti, le virtussine di Fabrizio Staico puntano a vincere ancora contro un avversario terz'ultimo ma in salute grazie all'ultima affermazione nello scontro diretto contro Benevento (70-49).

«Si tratta di una sfida importante in chiave salvezza», afferma l'ala/pivot biancoblù Mounia El Habbab, «saranno decisive la determinazione e la concentrazione per tutti i 40’. Dobbiamo certamente fare del nostro meglio per portare a casa i due punti. Torino è una squadra tosta, ha molte giocatrici di riferimento importanti che possono darci fastidio, anche all’andata abbiamo sofferto ed è stata difficile portarla a casa. Questo dimostra quanto siano forti nel non rinunciare e giocare fino all’ultimo secondo. Sarà importante giocare compatte e difendere bene».

