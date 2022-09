Quando si parla di calcio. la prima cosa che viene in mente è il calcio maschile, che sia dilettantistico o professionistico. Da qualche anno però anche il movimento del calcio femminile sta iniziando ad avere un certo rilievo, soprattutto a livello nazionale. In Sardegna, purtroppo, ci sono ancora enormi difficoltà sulla formazione di Club femminili e sono presenti pochissime società che si mettono in gioco per dare spazio anche alle giovani calciatrici, partendo dai settori giovanili fino alle prime squadre.

Le squadre sarde. Il Club isolano più attrezzato è la Sassari Torres che vanta un settore giovanile dall'Under 9 alla Primavera, fino ad una prima squadra iscritta al campionato di Serie B e allenata dal tecnico Ardizzone. La loro stagione comincerà il 18 settembre, mentre la passata annata si è chiusa con un quarto posto in classifica. Un'altra società ben strutturata è quella del Su Planu Calcio: anche essa presenta un settore giovanile dove le ragazze hanno modo di crescere e due prime squadre. Una è iscritta al campionato di Eccellenza regionale e quest'anno parteciperà fuori classifica; la seconda, neopromossa in Serie C, ha esordito domenica 11 settembre contro il Fiamma Monza 1970 e ha incassato la prima sconfitta stagionale.

Tra i Club che si prendono cura delle ragazze c'è anche il Cagliari Calcio, che accoglie bambine e ragazze fino all'Under 17, mentre le più grandi si accasano con la prima squadra che partecipa all'Eccellenza regionale. Anche l'Olbia si prende cura di giovani donne: la società biancoceleste, orfana di settore giovanile, ha comunque una prima squadra e anche lei milita in Eccellenza.

Le incognite. Nella passata stagione le squadre di calcio femminile in Sardegna contavano altre tre società, due di Serie C, il Caprera e l'Atletico Oristano (entrambe retrocesse in Eccellenza) e una di Eccellenza, il Città di Selargius 1991. Al momento però non si hanno ancora le conferme dell'iscrizione al campionato di queste tre squadre.

