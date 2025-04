Salvezza, primato nella pool e record di punti. La Resinglass Olbia archivia l’undicesima stagione consecutiva nel campionato cadetto di volley con un triplete.

La sconfitta subita ieri in trasferta dall’Orocash Picco Lecco non rovina la festa alle galluresi, che chiudono in vetta con 41 punti e 14 vittorie, una in più del pari punti Offanengo, ciò che vale il primato della Pool Salvezza della A2 femminile di volley.

Alla vigilia dell’ultimo appuntamento dell’anno il coach Dino Guadalupi aveva espresso il rammarico per aver solo sfiorato la Pool Promozione, complice l’avvio stentato in termini di risultati, ma anche la soddisfazione per aver battuto avversari quotati nel corso di un torneo comunque equilibrato. Da copione, adesso l’Hermaea si prenderà un po’ di tempo prima di iniziare a programmare la prossima stagione, dodicesima di fila in A2.

Lo scorso anno la conferma di Guadalupi, al quarto anno a Olbia, arrivò relativamente presto, già a maggio. Non resta che attendere, anche se è facile intuire che il club gallurese possa decidere di confermare lo zoccolo duro di quest’anno per puntare ufficialmente alla Pool Promozione nel prossimo.

