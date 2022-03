Weekend positivo per le sarde impegnate nei campionati nazionali di pallamano.

In A1 maschile, la Raimond Sassari ha siglato un buon 22-29 (10-14 p.t.) in casa dell’Eppan e ha consolidato il terzo posto in classifica, dove staziona a quota 29 punti, uno in meno del Conversano e 6 in meno ella capolista Fasano. Migliori realizzatori, a quota 5 reti, i rossoblù Bronzo, Nardin, Brzic e Halilkovic.

In A2 maschile, gloria anche per la corazzata Verdeazzurro, che sul parquet del PalaSantoru, trascinata dai soliti Sgarella (7 reti), Bianco (6) e Cherosu (5), ha liquidato l’Ambra con un 29-24 (15-12 p.t.). I turritani restano terzi col Teramo a 27 punti.

Femminile. Nella A2 femminile, una Lions Sassari incontenibile si è aggiudicata il derby sardo col Selargius per 51-21. Le leonesse di Zucchi Pastor, dopo aver aver archiviato il primo tempo avanti 23-9, hanno allungato ulteriormente nella ripresa mandando a rete ben 11 giocatrici diverse, tra cui spiccano, in doppia cifra, Caceres (12) e Ndiaye. A quota 11, invece, la capitana selargina Ballore.

Colpo della Città del Redentore in quel di Leno, dove le nuoresi hanno vinto 26-35 una gara che avevano già messo in ghiacciaia dopo i primi 30’(10-20). A quota 9 reti Belardinelli e la capitana Musina.

