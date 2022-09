La terza partecipazione della Raimond Sassari alla coppa europea Ehf Cup è durata appena due weekend e si è chiusa con l’eliminazione, per mano del Brixen, al termine della sfortunata gara di ritorno del primo round.

Il 10 settembre i rossoblù erano partiti col piede giusto, mettendo a referto tra le mura amiche del PalaSantoru un convincente 29-24 che ha permesso loro di volare in casa del Brixen, sabato 17, con in tasca un prezioso +5. Il ritorno del derby tricolore, però, non ha regalato altrettante soddisfazioni ai sassaresi, arrivati in Alto Adige senza l’infortunato terzino Mijatovic e soprattutto senza portiere Spanu, influenzato, un’assenza che si rivelerà cruciale. Dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato (13-12), al 10’ della ripresa la Raimond ha dovuto fare i conti con l’espulsione dell’estremo difensore Valerio Sampaolo, fino a quel momento tra i giocatori più determinanti. Non avendo a disposizione Spanu, coach Passino si è trovato nelle condizioni di dover schierare tra i pali l’ala sinistra Matteo Bomboi, che con grande sacrificio ha provato a difendere la porta sassarese. Complice il contemporaneo blackout offensivo dei turritani, il Brixen ha però giocato bene le proprie carte ed è riuscito ad allungare fino al 29-20 finale, che ha ribaltato le sorti della serie europea.

“L’espulsione di Valerio, secondo me dubbia, ci ha condizionato e fatto perdere sicurezza, tanto in difesa quanto in attacco. Va ricordato che, nella vittoria dell’andata il nostro portiere ha avuto un ruolo fondamentale, giocando una grande partita. Ma nessuno deve sentirsi in colpa, siamo un grande gruppo, vinciamo e perdiamo tutti insieme. Abbandoniamo l’Europa con rammarico ma sono certo che, già dalla gara di mercoledì, rialzeremo la testa”, ha commentato il ds Andrea Giordo.

La Raimond, dunque, saluta l’Europa ma si concentra subito sulla serie A Gold di pallamano, che alle 15 di mercoledì la vedrà impegnata, sul parquet di casa contro il Fondi, nel recupero della seconda giornata.

A2 maschile. Nella 3ª giornata del girone B, la Verdeazzurro Sassari si è arresa all’attrezzata capolista Cingoli, uscita dal PalaSantoru con un 25-35 in cassaforte. Ai padroni di casa, dopo un buon primo tempo finito 12-15, non sono bastate le sei reti confezionate da Melidoro e Jansson e le quattro di Bianco e De San Roque, i più prolifici in attacco.

Per i turritani, battuti all’esordio dal Bologna United (30-25) e poi vittoriosi in casa sul Monteprandone (33-31), si tratta della seconda sconfitta stagionale e al momento sono ottavi a quota col Modena, avversario che affronteranno in trasferta alle 14 di sabato.

