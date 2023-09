Si alza il sipario su altri due campionati sardi, Promozione e Prima Categoria: domani le partite inaugurali della prima giornata, mentre l’Eccellenza è già al terzo turno e sarà tutta in programma domenica pomeriggio.

Promozione. Il campionato torna a due gironi da diciotto squadre, come prima della pandemia. Si parte dal Girone A, col neopromosso Pirri di Paolo Busanca che ospita in via Crespellani la Terralba Francesco Bellu domani alle 15.30. Mezz'ora dopo comincia una partita molto interessante: Selargius-Castiadas, sfida fra la rinnovata formazione ora allenata da Stefano Pani (tanti giovani più tre big come Fabio Argiolas, Stanislao Lepore e Pierluigi Porcu) contro i sarrabesi di Cristian Dessì che sono nel gruppo di chi punta a salire in Eccellenza ma hanno già perso coi selargini tre settimane fa in Coppa Italia. Alle 17 completa il programma di anticipi del Girone A Villamassargia-Guspini, mentre nel B domani alle 16 si giocano Lanteri Sassari-Porto Torres e l'atteso esordio della rinnovata Nuorese contro la Macomerese (che sarebbe in casa da calendario, ma si gioca a Bonorva). Domenica nel Girone A alle 16 Gialeto-Orrolese, Gonnosfanadiga-Tortolì, Idolo-Atletico Cagliari e il big match Monastir-Arborea, alle 16.30 Arbus-Verde Isola e alle 17 CUS Cagliari-Lanusei. Nel B domenica si gioca solo alle 16: Luogosanto-Bonorva, Ovodda-Coghinas, Santa Giusta-Fonni, Sennori-Posada, Stintino-Abbasanta, Tuttavista Galtellì-Alghero e Usinese-Siniscola Montalbo.

Prima Categoria. Sono in tutto sette le partite domani. Nel Girone A Quartu 2000-Uragano Pirri (ore 16) e Città di Selargius-Asseminese (ore 17 al Campo Sant'Elena di Dolianova), nel B il derby Fermassenti-Cortoghiana (ore 16) e Don Bosco-Tonara (ore 17 al San Domenico Savio di Guspini), nel C Dorgalese-Corrasi (ore 16) e nel D Folgore Tissi-San Paolo Apostolo e Valledoria-Castelsardo (entrambe alle 16).

© Riproduzione riservata