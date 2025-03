Dopo la vittoria interna contro Giussano, la Nuova Icom Selargius si prepara a un'altra sfida impegnativa. Sabato 22 marzo le giallonere saranno di scena sul parquet della Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno, attuale capolista del campionato di Serie A2 Femminile con 36 punti all'attivo. La gara avrà inizio alle ore 15 e sarà diretta dagli arbitri Fusari e Menicali.

Il successo dell’ultimo turno ha confermato il buon momento della squadra di coach Vasilis Maslarinos, che ha saputo imporsi con una prestazione corale di qualità, trainata da capitan Ceccarelli e Lea Favre. «Abbiamo dato una buona risposta dopo la sconfitta contro Moncalieri», spiega Francesca Mura. «Contro Giussano siamo riuscite a rimanere concentrate e a trovare il ritmo giusto per portare a casa la partita». Grazie a questi due punti, la squadra selargina ha raggiunto quota 20 in classifica, agganciando il settimo posto e consolidando le proprie ambizioni playoff.

L’impegno in Toscana si preannuncia complesso: la squadra allenata da José Ignacio García Fernández dispone di un roster di valore, con elementi di spicco come Marta Rossini, Elisa Policari e Carolina Cruz Ferreira. Tuttavia, nell’ultimo turno Valdarno ha incassato una sconfitta interna contro il Sanga Milano, pagando a caro prezzo un passaggio a vuoto nei due quarti centrali. «Troveremo una squadra determinata, con lunghe rotazioni e voglia di riscatto», prosegue Mura. «Sarà una gara intensa e combattuta. Vincere fuori casa non è mai semplice, ma ci proveremo con la giusta mentalità».

All'andata, la Nuova Icom riuscì a sorprendere la capolista imponendosi per 71-56 grazie a una grande prova di squadra e ai 25 punti di Lea Favre. Ripetere quell'impresa sarà difficile, ma le giallonere sono pronte a giocarsi le loro chance con determinazione. «Il nostro obiettivo era una salvezza tranquilla, ma ora che siamo in una buona posizione cercheremo di ottenere il massimo, senza fare troppi calcoli e affrontando una gara alla volta», conclude Mura.

