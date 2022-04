Dopo una lunga cavalcata, sempre in vetta, la Narboliese può finalmente festeggiare la promozione in Prima Categoria. La compagine allenata da Antonio Meloni, infatti, con la vittoria sul campo del C.R. Arborea, per 1-3, ha ottenuto la certezza matematica.

Il percorso. La Narboliese vince il girone F di Seconda con 3 giornate di anticipo (anche se i biancocelesti devono recuperare anche una partita). I 51 punti totalizzati sono frutto di 16 vittorie, 3 pareggi e una sola partita persa. Sconfitta maturata a Sedilo nel mese di dicembre, ma dopo allora solo risultati positivi. Non solo, attualmente l’undici guidato da Meloni può anche vantare il miglior attacco (52 gol fatti) e la miglior difesa del girone (11 gol subiti). “E’ stato un bellissimo campionato – commenta il presidente Efisio Cocco – e l’impegno dei giocatori è stato importante. I risultati li ottieni quando il gruppo funziona bene”.

La programmazione. Un successo frutto di tanto lavoro, partito quasi un anno fa. “E’ stata fatta – commenta il tecnico Meloni – una programmazione precisa con la società dall’inizio della scorsa estate. Da metà luglio avevamo già il gruppo. Il segreto è stato quello di avere 26 elementi a disposizione. I campionati si vincono con una rosa ampia. Credo che vincere il campionato con questo margine sia un grande risultato”.

Il futuro. Con ancora 4 partite da disputare, si proseguirà sotto il segno della programmazione. “Già queste domeniche – commenta il presidente – bisogna cominciare a pensare alla prossima stagione. Vorremmo confermare il gruppo con 2-3 innesti”. Meloni pensa anche al presente. “Intanto – prosegue – posso dire che giocheremo al massimo fino alla fine questo campionato. Sicuramente ripartiremo confermando il gruppo e completandolo con qualche elemento consono all’ambiente. Inoltre continueremo con il settore giovanile, con la quale Simone Manca con gli Allievi sta lavorando benissimo”.

