Dopo gli ultimi due anni caratterizzati dalle difficoltà causate dalla pandemia, la Mistral Capoterra – società di basket nata quindici anni fa – è pronta a riprendere a pieno regime le proprie attività, coinvolgendo soprattutto i più piccoli.

Simone Floris, presidente della Mistral, racconta i progetti della società in vista della nuova stagione agonistica: “La campagna tesseramenti sta andando oltre ogni aspettativa e abbiamo raggiunto già 130 iscritti, saremo impegnati in diversi campionati, che coinvolgeranno sia i bambini a partire dai 3 anni, che gli adulti della prima squadra, che parteciperanno al torneo Msp. Da quindici anni a questa parte, la nostra società è un punto di riferimento sociale, che punta soprattutto ad avvicinare i più giovani a questo bellissimo sport. Dopo due anni di inattività a causa delle restrizioni anti Covid, siamo pronti per portare avanti una nuova stagione: anche quest’anno le nostre attività si terranno nelle palestre di via Siena e Corte Piscedda”.

© Riproduzione riservata