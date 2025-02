Nel recupero della prima giornata di ritorno del torneo di Serie B Femminile di basket, la Mercede Alghero si impone contro il Basket Nulvi per 100-63. Per le algheresi l’undicesima vittoria stagionale vale l’aggancio alla terza posizione, occupata in coabitazione con il San Salvatore Selargius.

La gara. Pronti via e la Mercede scappa. Nei primi 10’ il quintetto allenato da Manuela Monticelli vola sul +23 (33-10). Stesso spartito nella seconda frazione, con il margine che va ad aumentare, fino al 60-25 dell’intervallo. Nella ripresa le padroni di casa controllano la situazione, aumentando il vantaggio fino al +37 del 40’. Miglior realizzatrice della gara è Derekyulieva, della Mercede, con 30 punti. La compagine catalana tornerà in campo nuovamente domani, sul parquet del Su Planu; per il Nulvi, invece, turno di riposo.

Il tabellino della gara.

Mercede Alghero – Basket Nulvi 100-63

Mercede Alghero: Maugeri, Sini, Galluccio, Derekyulieva 30, Coni 5, Cavallero 6, Spiga, Trampana 20, Silanos 7, Marogna, Moro 14, Murgia 18. Allenatrice Monticelli.

Basket Nulvi: Usai 10, Augias 5, Campus 13, Faggi 4, Cossu 3, Martellini 5, Poddighe 2, Usai 6, Villani, Pinna, Serra 4, Chessa Colombin 11. Allenatore Cadoni.

Arbitri: Cherchi e Denti.

Parziali: 33-10; 60-25; 82-37.

