È partito il conto alla rovescia in vista dell’inizio dei playoff di Serie B regionale femminile di basket. I quarti di finale inizieranno tra sabato e domenica e tra le grandi protagoniste ci sarà anche la Mercede Alghero allenata da Manuela Monticelli.

La fase regolare. Le algheresi hanno concluso la prima fase al secondo posto, dietro all’imbattuta capolista Iannas Virtus Cagliari. Per coach Monticelli una regular season secondo le aspettative. “Il nostro obiettivo – commenta – era quello di stare al vertice. Ora avremo i playoff e il nostro obiettivo finale è arrivare il più in alto possibile. Al momento il nostro bilancio è più che positivo”.

La squadra. Un’idea di gruppo che vede la valorizzazione delle giovani, non solo sarde. Infatti, parte del gruppo è composto da giovanissime che arrivano dalla Macedonia, dalla Bulgaria e dall’Argentina. “Siamo una squadra giovane – prosegue Monticelli – con la più grande che è classe ’99, mentre le altre sono di una fascia che va dal 2000 al 2005. L’ambiente è tranquillo, divertente e si sta bene. Ogni tanto bisogna rimetterle in riga perché sono troppo “allegre”. Questo è anche un bene, altrimenti si creerebbe una situazione troppo professionistica. Da qualche anno investiamo su giocatrici straniere, in modo da creare un confronto tra le ragazze del posto e altre che vengono da contesti diversi”.

I playoff. La Mercede inizierà la seconda fase il prossimo weekend contro il Basket 90 (settima alla fine della stagione regolare). Le parole di coach Monticelli non lasciano dubbi: arrivare più in alto possibile. “Nelle due partite con la Virtus – commenta – ce la siamo giocata. A noi forse è mancata quell’esperienza che invece loro hanno. Il campionato è lungo, noi puntiamo al massimo possibile, ci proviamo”.

Una vita alla Mercede. Nel 2001 è arrivata ad Alghero da giocatrice e non se n’è più andata. Manuela Monticelli, 43 anni, ha nel suo curriculum da atleta uno scudetto vinto a Priolo (nel 2000) e una promozione in A/1 con Alghero (2004). Gioca dal 2001 al 2013 con la maglia della Mercede, in seguito diventa allenatrice nella stessa società, tra A/1, A/2, B e settore giovanile.

