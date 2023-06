La Matex Marabadminton, vicecampione italiana in carica, rappresenterà l’Italia al Campionato europeo per Club, al via ad Oviedo dal 19 giugno. Si tratta della più prestigiosa competizione per squadre di club a livello europeo. Al via 13 squadre campioni e/o vicecampioni di 9 diversi paesi europei, Azerbaigian, Finlandia, Islanda (2), Italia, Lettonia, Lussemburgo, Norvegia, Portogallo (2) e Spagna (3).

Nessuna squadra italiana, in tutte le precedenti edizioni, è mai riuscita ad andare oltre il traguardo delle semifinali. L’obiettivo per la squadra di Cagliari - Maracalagonis, dopo la delusione per la sconfitta di misura nella finale scudetto del 14 maggio, con il punteggio di 3 a 2 contro Bolzano (seconda finale persa negli ultimi 3 anni) è quello di puntare ora ad un risultato storico a livello europeo.

La Matex, inserita nel secondo dei quattro gironi eliminatori, se la vedrà contro due temibili avversari, i padroni di casa del CB Oviedo ed i portoghesi del CDR Prazeres.

La squadra sarda parteciperà alla prestigiosa competizione europea anche con la finalità di promuovere il patrimonio archeologico, storico e naturalistico della Sardegna.

Verrà presentato e diffuso, attraverso chiavi USB personalizzate da distribuire nel corso del torneo, un video realizzato appositamente dal club con il quale, anche attraverso i canali europei ed internazionali del badminton, verranno presentati, insieme alla squadra, alcuni dei tesori più importanti dell’isola, in particolare i giganti di Mont’e Prama, il museo di Cabras ed il sito archeologico di Tharros. Il video verrà rilasciato ufficialmente venerdì 16 giugno, alla vigilia della partenza della squadra sarda verso la capitale del Principato delle Asturie.

