Per la prima volta in circa quarant'anni di storia della massima competizione europea per club, una squadra italiana si qualifica per la finale del campionato europeo per club.

A riuscire nell'impresa è la Matex Marabadminton e lo fa con un percorso netto di 16 partite vinte e nessuna persa tra girone eliminatorio, quarti e semifinale. Una squadra con poco più di tre anni di vita e già con due secondi posti in tre partecipazioni nella Serie A in Italia ed ora ad un passo dalla vetta in Europa. In semifinale ha battuto la squadra azera del Port of Baku SC. Domani (23 giugno) alle 10 la Matex affronterà gli spagnoli del Recreativo IES La Orden che nel derby iberico hanno sconfitto in semifinale per 3-1 il CB Rinconada Sevilla.

«Ce la metteremo tutta per portare in Sardegna la coppa«, dichiara il direttore tecnico e coach Rosario Maddaloni. «La squadra è unita, consapevole delle difficoltà da affrontare nella partita di domani ma anche consapevole dei propri mezzi».

© Riproduzione riservata