La Matex MaraBadminton continua sempre più spedita il suo cammino nel campionato di Serie A di Badminton. La squadra sarda, vicecampione d'Italia nella scorsa stagione al termine di una incredibile cavalcata interrottasi solo nella finale persa per un soffio contro Bolzano, si sta riconfermando tra le maggiori forze del campionato al termine della seconda tappa della stagione 2022 disputatasi questo fine settimana a Bolzano. Con 3 successi, 4-1 al Chiari, 4-1 alla BC Junior Milano e 5-0 al Città di Palermo, la squadra isolana si è issata al primo posto della classifica provvisoria con 29 punti, in coabitazione con i campioni in carica del SSV Bolzano, davanti ai pluricampioni italiani del BC Milano ed ai siciliani delle Piume D'Argento di Palermo. Seguono staccate rispettivamente a 20 e 19 punti, i lombardi del Chiari e gli altoatesini dell'ASV Malles. Il 2 ed il 3 aprile, nella roccaforte della MaraBadminton, il palazzetto dello sport di Maracalagonis, la squadra cercherà di completare il primo obiettivo della stagione, la qualificazione ai playoff di Catania del 14 e 15 maggio. L'attuale posizione in classifica rende possibile addirittura puntare al primo posto nella regular season. Dopo i fantastici playoff dell'anno scorso, giocati proprio a Maracalagonis ma a porte chiuse causa Covid, la squadra sarda potrà contare sul tifo amico per mettere un altro mattone nella costruzione di un sogno chiamato scudetto. La partecipazione al campionato di Serie A è comunque solo una parte del progetto MaraBadminton che, grazie al sostegno del Comune di Maracalagonis e di tanti partner istituzionali ed imprenditoriali, da vari anni sta operando al servizio delle scuole e dell'intero territorio per la diffusione dello sport come strumento di inclusione ed al servizio dei giovani.

