Il derby è della Marcozzi che batte il Norbello 4-2, sale al terzo posto e lascia la squadra del Guilcer all’ultimo posto con cinque sconfitte di fila. Nel weekend arriva la prima vittoria stagionale del TT Sassari.

A1 Maschile. La Marcozzi fa suo il derby, 4-2 al Norbello in una partita praticamente decisa al secondo match della giornata, quando Ivonin ha battuto al quinto set in rimonta l’ex Diogo Carvalho. La Marcozzi era già partita forte con l’altro ex, Campo vittorioso in quattro combattuti sullo spagnolo Benito Rodriguez, alla seconda apparizione con la maglia del Norbello. Terzo punto cagliaritano di Amato su Vellucci. Norbello ha reso meno netta la sconfitta con i punti di Diogo Carvalho su Giovannetti e Benito Rodriguez su un combattivo Amato. Ma l’ultima partita era praticamente segnata con Ivonin che lascia a Vellucci appena dodici punti in tre set.

Sabato mattina il Norbello ha disputato il match dell’Inter Cup contro gli olandesi del TTV Entac, vinto 4-1 con due punti di Benito Rodriguez, uno di Mokropolov e uno del doppio Rodriguez-Mokropolov.

A1 Femminile. Contro la Bagnolese, una delle due capolista, il Norbello si è difeso ma è stato battuto 4-1. Le lombarde hanno schierato la russa Vorobeva, numero 107 del mondo, che ha superato in rimonta Kukulkova nel match di apertura e Cavalli nell’incontro finale. Dopo le sconfitte di Nagy (ritirata per infortunio al terzo set) con Zaharia, e di Cavalli con Tian Jing, Kukulkova ha superato Mosconi ma non è bastato.

Per battere 4-2 il Quattro Mori, il Castelgoffredo ha dovuto schierare l’artiglieria pesante. Nonostante tutto la formazione cagliaritana ha tenuto le lombarde in apprensione sino all’ultimo. E’ stata in vantaggio 2-1 grazie ai successi di Dragoman sulla connazionale Szocs, numero 23 nel mondo, e di Plaian in tre set su Arlia. Xiao, numero 72 delle classifiche mondiali, ha tenuto aperta la partita battendo prima Ferciug, poi Dragoman, a un passo dalla rimonta. Plaian tiene testa a Szocs per tre set, vince il secondo, ma cede nettamente al quarto. Infine Ferciug perde con Arlia, e dopo più di tre ore la corazzata Castelgoffredo tira un sospiro di sollievo.

Il Quattro Mori torna in campo martedì al Palatennistavolo nell’anticipo della sesta giornata contro l’Eppan Bolzano.

A2 Maschile. Il TT Sassari non ha avuto problemi con l’Ausonia Enna, battuto 4-0. La prima vittoria della stagione porta la firma di Marco Poma alla quarta doppietta, dell’esordiente spagnolo Morato e di Ashimiyu.

La Marcozzi ha pareggiato 3-3 con Torre del Greco. In vantaggio 3-1 con due punti di Kuznetsov e uno di Kazeem, ha mancato il punto della vittoria quando Kazeem è stato battuto 18-16 al quinto set dall’ex Oyetayo. Nell’ultimo match Ferrero è stato battuto in quattro set da Prosperini.

NORBELLO. Venerdì scorso Norbello ha ospitato la “Sesta giornata Paralimpica nel Guilcer” consistente in attività multidisciplinari, a cui era abbinato il “10. Torneo Promozionale Ping-Pong Sardegna” riservato ad atleti con disabilità intellettive.

Mercoledì è il momento del Torneo Internazionale “Città di Norbello”, giunto alla dodicesima edizione. Al classico dell’Immacolata è abbinato l’undicesimo concorso fotografico internazionale “Obiettivo Tennistavolo”.

© Riproduzione riservata