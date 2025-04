Va in archivio anche la seconda edizione del Trofeo Pedrini di volley, organizzato dall’Us Garibaldi, svoltosi quest’anno nell’ambito delle manifestazioni di “Isola europea dello sport”, al quale hanno partecipato sei squadre provenienti da tutta la Sardegna, novanta ragazze e sei staff tecnici hanno dato vita ad agonisticamente agonisticamente partite, nei giorni di giovedì 17 e venerdì 18 aprile.

Al primo posto si sono classificate le ragazze del CUS Cagliari (campionesse provinciali di Cagliari), che hanno sconfitto in finale le Garibaldine maddalenina (campionesse provinciali di Sassari). Il terzo posto se lo è aggiudicato la Gemini Arzachena, che ha avuto la meglio sulle pari età dell’Aquila Cagliari. Quinto posto per l’Hermaea Olbia, sesta posizione per le ragazze dell’Arcidano. Sono state inoltre premiate le seguenti atlete: Miglior palleggiatrice: Chiara Boi (CUS Cagliari); Miglior opposto: Rachele Orro (Gemini Arzachena); Miglior libero: Heloise Lesuisse (Ecomar US Garibaldi); Miglior centrale: Alice Mattana (CUS Cagliari); Miglior schiacciatrice: Carola Pastore (Ecomar US Garibaldi); Premio MVP Ecomar: Alessia Figus (CUS Cagliari). Durante le premiazioni è stato ricordato Neno Pedrini (al quale è intitolato il torneo), scomparso qualche anno fa, giocatore prima ed allenatore poi dell’Us Garibaldi.

