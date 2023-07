Sarà Ilaria Podda a guidare, in questa stagione, nella Serie B2 Femminile di volley, l’US Garibaldi, nel 35° campionato nazionale della sua storia. «Siamo contentissimi, a livello affettivo oltre che tecnico», afferma il direttore generale della società, Massimo Razzatu.

«È la persona giusta che sa motivare, entusiasta che sa entusiasmare. Ha da regalarci grandi soddisfazioni. Puntiamo su di lei per raggiungere i nostri obiettivi». Ilaria Podda arriva dalla della Pallavolo Olbia dove, in questa stagione - oltre ad aver svolto il ruolo di selezionatrice provinciale - ha portato il suo gruppo dalla serie D alla promozione nel maggiore campionato regionale. Nella sua esperienza come atleta lega la sua carriera all’Hermaea giocando in Serie B1, mentre in panchina porta - in tre stagioni - la Pallavolo Olbia al triplo salto dalla Serie D alla B2.

«Una solida esperienza nel campo dell'allenamento e un profondo amore per questo sport e questi colori». Dopo il recupero in extremis, attesissimo, nella Serie B2 Femminile, è questo il primo passo nella politica di rafforzamento della squadra, che vanta un vivaio di tutto rispetto come confermano le recenti affermazioni delle sue squadre giovanili, la Under 13 laureatasi campione regionale e la Under 14 provinciale.

