Dopo la bella vittoria nello scontro diretto, arriva la conferma da parte della Innovyou Sennori nel campionato di serie D di basket regionale. Alle spalle, però, non molla la presa da Dinamo Academy.

Fuga solitaria. I sennoresi vincono e convincono, espugnando il parquet della Masters Sassari per 73-94. Il quintetto allenato da Gabriele Piras allunga nel secondo quarto (37-56 al 20’) per poi controllare nella ripresa. Il miglior realizzatore della gara è Merella, autore di 29 punti. Arriva la reazione, invece, della Dinamo Academy, che espugna il campo del San Sperate per 74-75. Partita sulle ali dell’equilibrio, con il 36 pari del 20’ e il leggero vantaggio ospite del 30’ (48-50). Finale punto a punto, nel quale Enrico Casu, autore di 21 punti, trascina i suoi alla vittoria.

La corsa playoff. Bella vittoria de La Casa del Sorriso Su Planu, in casa, contro il San Salvatore, per 67-59. Partenza super della compagine selargina che fa la voce grossa nei primi due quarti. Al 10’ il tabellone segna 13-19, mentre all’intervallo il vantaggio arriva sulla doppia cifra (23-33 al 20’). Al rientro dagli spogliatoi Su Planu reagisce e ricuce lo svantaggio fino al +2 del 30’ (43-45), e il sorpasso arriva all’inizio dell’ultima frazione. Sorpasso consolidato fino al +8 finale. Tra padroni di casa è Fancello il miglior realizzatore, con 21 punti personali. Convincente anche la vittoria del Carbonia, 88-62 contro un Astro reduce da un buon momento di forma. Equilibrio nelle prime due frazioni (43-39 al 20’), con i “Miners” che volano sul +15 al 30’ (66-51). Finale di controllo, con la Visionottica che chiude sul 88-62.

Top di giornata. La miglior prestazione di giornata è firmata da Masala, con 35 punti nel 73-92 firmato dalla sua Santa Croce Olbia contro al Coral Alghero. Ospiti che allungano poco prima dell’intervallo (42-57). Nella ripresa, la compagine ospite consolida e aumenta il vantaggio fino al 73-92 finale.

© Riproduzione riservata