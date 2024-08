Ci sarà anche la Gioventù Sarroch ai nastri di partenza del prossimo campionato di Seconda categoria: la società di calcio presieduta da Rocco Canepa dopo il ripescaggio è stata inserita nel girone A con l’Accademia Sulcitana di Villa San Pietro e il Pula Calcio.

Una buona notizia per la società rinata sei anni fa dalla ceneri dopo un fallimento, che sta puntando forte sulla valorizzazione del proprio settore giovanile.

Gabriele Santu, team manager della prima squadra, è soddisfatto del salto di categoria anche se arrivato d’ufficio: «Lo scorso anno non abbiamo vinto il campionato, ma siamo stati ugualmente protagonisti di una grande stagione, questo ripescaggio ci ripaga dei tanti sacrifici e di quel pizzico di sfortuna che ci ha impedito di fare meglio. Affronteremo la prossima stagione con la giusta determinazione, puntiamo a disputare un campionato di vertice, con l’obiettivo di compiere subito il salto di categoria. Nel 2018 il calcio a Sarroch era fallito, siamo felici di aver ricreato un movimento importante, non solo creando una prima squadra competitiva, ma dando vita anche a un settore giovanile che conta un centinaio di iscritti. La nostra stagione partirà ufficialmente il 2 settembre: apriremo anche le iscrizioni per i bambini, che saranno seguiti da allenatori e preparatori qualificati. Il responsabile del settore tecnico sarò Nunzio Falco: siamo certi che con la sua grande esperienza raggiungeremo importanti traguardi».

© Riproduzione riservata