Si gioca il 16 febbraio alle 15 la finale di Coppa Italia fra il Castiadas e l'Ossese. Ancora da stabilire la sede del campo di gioco. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno giocati due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità si ricorrerà ai calci di rigore secondo le norme vigenti.

La gara sarà organizzata dal Comitato regionale della Figc.

La vincitrice della finale, acquisirà il diritto di partecipare alla fase nazionale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Le ammonizioni irrogate nelle gare dei turni precedenti non hanno efficacia nella gara di finale, e vengono pertanto azzerate.

Resta naturalmente inteso che dovranno essere scontate tutte le squalifiche inflitte dal Giudice Sportivo in occasione del primo turno, dei quarti di finale e delle semifinali, comprese quelle per recidività in ammonizioni.

