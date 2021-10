Ancora la Ferrini, e ancora una vittoria all’ultimo minuto, la terza in tre partite. Stavolta la vittima del “metodo Ojeda” è stato il Valchisone, battuto a domicilio 4-3. L’argentino ha segnato la rete decisiva su corto a pochi secondi dalla fine, come già accaduto nelle due partite precedenti. Così dopo tre giornate la Ferrini guida il girone B della A1 maschile di hockey su prato in beata solitudine, dopo tre vittorie in trasferta.

La partita non era iniziata nel migliore dei modi. Valchisone avanti 2-0, accorcia Ponce, e in pochi istanti terza rete piemontese e rete di Coria che tiene viva la partita. Dopo l’intervallo lungo la Ferrini spinge e raggiunge il pari con Sulanas, e non contenta cerca la vittoria che puntualmente giunge quasi allo scadere. Corner corto, Ojeda alla conclusione, “El Chapa” non sbaglia per la terza vittoria in fotocopia.

A Castello d’Agogna il Cus Cagliari è stato battuto dalla Bonomi per 4-0. Nonostante l’avvio incoraggiante, la squadra di Jorge si è scontrata con la maggiore organizzazione e solidità della squadra lombarda, che è passata due volte prima del riposo, per poi segare altre due reti dopo il cambio di campo.

Per problemi nei collegamenti aerei sono state rinviate Hockey Roma-Amsicora, che si giocherà sabato prossimo, HT Bologna-Juvenilia Uras e Cus Padova-Juvenilia che si giocheranno il 6 e 7 novembre. HT Sardegna-Bra era già stata rinviata al 5 marzo.

CLASSIFICHE. Girone A: Tevere e Bonomi 6, Cus Cagliari, Bra, Butterfly, Cus Padova e HT Bologna 3, Juvenilia e HT Sardegna 0. GIRONE B: Ferrini 9, Città del Tricolore 7, Valchisone 4, Amsicora, Bondeno e Lazio 3, Cus Pisa 2, HC Roma e Adige 0.

