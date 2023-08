Nella Ferrini che si radunerà lunedì per la nuova stagione (la nona consecutiva in Eccellenza) ci sarà anche Lucas Rostand.

Il centrocampista argentino, già in rosa lo scorso anno quando arrivò a fine agosto, inizialmente non era stato confermato dai cagliaritani ma negli ultimi giorni le parti hanno raggiunto un accordo per la permanenza. Classe '95, è giunto la prima volta in Sardegna a ottobre del 2021 per giocare con l'Arbus, dove ha fatto due ottimi mesi prima di rientrare in Argentina. Poi il ritorno nell'Isola con la Ferrini, che lo aveva seguito da tempo, venendo impiegato da Sebastiano Pinna in più ruoli del centrocampo e in alcuni casi anche da laterale sinistro, con un gol realizzato contro il Ghilarza nel girone d'andata.

La rosa. Rostand ritroverà la maggior parte dei compagni della scorsa stagione, in un gruppo che conta come nuovi acquisti l'attaccante Sebastiano Galloni (Arbus), il centrocampista Sandro Scioni (Budoni), il jolly tra difesa e centrocampo Mirco Carboni (Lanusei) e tra i fuoriquota il giovane difensore classe 2006 Christian Boscu (La Palma). Sono invece andati via Lorenzo Camba e Matteo Argiolas (entrambi al Villasimius), Marco Aresu, Luigi Cuccu, Alessio D'Agostino (Monastir) e da ultimi anche Nicola Atzei (Sant'Elena) e l'attaccante Fabio Argiolas, che era alla Ferrini dal 2015 e in questi otto anni ha segnato 101 gol prima di un grave infortunio lo scorso 31 ottobre contro il Li Punti.

