Lo scontro al vertice del girone B della serie A1 maschile ha lasciato le cose come stavano. Il pareggio per 4-4 tra Ferrini e Città del Tricolore conferma i cagliaritani al primo posto, con la squadra di Reggio Emilia che insegue a due punti. Perde l’Amsicora, 1-0 a Bondeno, e viene risucchiata nella mischia che vede quattro squadre al terzo posto.

Vittoria anche per il Cus. Buone notizie dal girone A con le vittorie del Cus Cagliari, 2-1 sull’HT Bologna, e dell’HT Sardegna, 3-1 nel derby con la Juvenilia Uras.

Il pari del Maxia in fondo non dispiace a nessuno perché a turno entrambe hanno dovuto inseguire ed hanno visto da vicino la sconfitta. Doppio vantaggio del Città del Tricolore dopo dieci minuti, la riapre Ojeda su corto. Nel secondo quarto pari della Ferrini con Raccioppi, nuovo vantaggio emiliano e immediato pari con l’immancabile zampata sottoporta di Vittorio Sirigu. Dopo il riposo la Ferrini sorpassa con Ojeda, ma viene raggiunta con un corto “offerto” da un’ingenuità difensiva. Ci sarebbe l’opportunità della vittoria nei secondi finali, ma stavolta Ojeda non trasforma il corto.

Sconfitta l’Amsicora. A Bondeno l’Amsicora viene punita dai suoi stessi errori e dall’imprecisione a un passo dalla rete. Cinque corti non trasformati hanno rivitalizzato il Bondeno, squadra aggressiva e compatta che ha sbloccato il risultato a metà dell’ultima frazione, ancora una volta fatale.

Finalmente l’HT Sardegna, vittorioso dopo sei sconfitte. La vittima è la Juvenilia Uras nella quasi stracittadina giocata allo stadio Amsicora. Vantaggio di Tomasi nella seconda frazione e raddoppio di Andrea Vargiu dopo il risposo. La Juvenilia rivede la luce con Garau, ma l‘HT Sardegna la chiude nel finale quando una fuga di Serra viene fermata fallosamente. Il rigore è trasformato da Fowobaje per il 3-1 finale.

Battendo l’HT Bologna il Cus Cagliari avanza in classifica e raggiunge Padova al quinto posto. Eppure la partita non era iniziata nel migliore dei modi con il vantaggio emiliano su rigore. Immediata la reazione e altro rigore per gli universitari trasformato da Gadelkarim. L’egiziano, nella terza frazione sigla il vantaggio riprendendo una respinta su corto da lui stesso battuto. Poi si soffre, ci pensa il portiere Davide Distinto a salvare il risultato.

CLASSIFICHE. Girone A. Butterfly Roma e Tevere Roma 18, Bonomi 14, Bra 13, Cus Cagliari e Cus Padova 9, HT Bologna 8, Juvenilia Uras 5, HT Sardegna 3.

Girone B. Ferrini 17, Città del Tricolore 15, Amsicora, Bondeno, Valchisone e Lazio 12, Cus Pisa 8, HC Roma 4, Adige 1.

