Poche sorprese nei campionati regionali: la Ferrini vince contro il Porto Rotondo, la Monteponi contro il Villamassargia. La Tharros sabato ha fermato la Macomerese e la incalza in classifica. Primo punto per il Valledoria, unica squadra a quota zero fino ad oggi.

Eccellenza. La Ferrini vince contro il Porto Rotondo e continua a volare in testa alla classifica di Eccellenza con 28 punti, alle sue spalle il Taloro Gavoi che ha fatto suo con un poker il match clou di giornata contro il Sant’Elena. I quartesi sono adesso da soli al terzo posto. Pareggio a reti bianche per Arbus e Castiadas mentre si riporta in avanti nella graduatoria la Nuorese che ha rifilato tre reti all’Asseminese.

Promozione A. La Monteponi legittima la vetta della classifica imponendosi in casa del Villamassargia con un perentorio 2-0, ad incalzare la battistrada il Villasimius (4-0 sull’Atletico Narcao). Si porta tra le prime anche la Pro Sigma e che batte e sorpassa in classifica il La Palma. Selargius e Andromeda impattano chiudendo i conti sul 2-2. Colpo del Quartu 2000 che fa suo il match in chiave salvezza contro la Fermassenti per 3-1.

Promozione B. La capolista Macomerese cade in casa della Tharros (3-1), tiene la vetta me è incalzata proprio dalla Tharros che si porta a una sola lunghezza. Vittoria anche per il Tortolì contro il Seulo (4-1) e per il Bonorva sulla Paulese (1-0).

Promozione C. L’Usinese si prende la vetta in solitaria dopo la vittoria di misura sul Posada e approfittando della sconfitta rimediata in casa dal Tempio che si è arreso al Calangianus (0-1, gol di Inzaina al 93’, con i giallorossi che hanno terminato in 9 e i galletti in 10). Vittoria di misura anche per la Lanteri sul Thiesi e per il San Teodoro sul Porto Torres. Primo punto in campionato per il fanalino di coda Valledoria che ferma il Luogosanto sullo 0-0.

© Riproduzione riservata